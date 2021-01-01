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OnePlus Nord 2 5G против Google Pixel 5

Ванплас Норд 2 5G
VS
Гугл Пиксель 5
OnePlus Nord 2 5G
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • На 10% лучшая автономность (102 vs 93 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 420 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4080 мАч
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 798 и 595 баллов
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (687 против 629 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 128.2% 97.4%
ШИМ (PWM) 119 Гц 367 Гц
Время отклика 8 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord 2 5G
629 нит
Pixel 5 +9%
687 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 144.7 мм
Ширина 73.2 мм 70.4 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 189 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G
85.8%
Pixel 5
85.9%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 620
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
FLOPS - ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G +34%
798
Pixel 5
595
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G +51%
2743
Pixel 5
1815
AnTuTu Benchmark 8
Nord 2 5G
н/д
Pixel 5
304599
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11.3 Stock Android
Размер системы из коробки 14 ГБ 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord 2 5G +31%
16:24 ч.
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
Nord 2 5G +5%
16:02 ч.
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Nord 2 5G
24:55 ч.
Pixel 5 +4%
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 107°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord 2 5G
н/д
Pixel 5
129
Качество видео
Nord 2 5G
н/д
Pixel 5
107
Итоговая оценка камеры
Nord 2 5G
н/д
Pixel 5
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2 5G
81.6 дБ
Pixel 5 +13%
91.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если корпус – то Google Pixel 5.

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