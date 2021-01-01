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OnePlus Nord 2 5G против Huawei Honor 60 Pro

Ванплас Норд 2 5G
VS
Хуавей Хонор 60 Про
OnePlus Nord 2 5G
Huawei Honor 60 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.78-дюймового Huawei Honor 60 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Стабилизация изображения
Причины выбрать Huawei Honor 60 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
Honor 60 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2652 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 128.2% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Nord 2 5G
631 нит
Honor 60 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 163.9 мм
Ширина 73.2 мм 74.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 189 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Зеленый, Розовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G
85.8%
Honor 60 Pro +6%
90.9%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Хуавей Хонор 60 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 642L
Частота GPU 850 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G
807
Honor 60 Pro +1%
812
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G
2771
Honor 60 Pro +7%
2961
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2 5G +8%
562278
Honor 60 Pro
520891
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11.3 -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord 2 5G
16:24 ч.
Honor 60 Pro
н/д
Время просмотра видео
Nord 2 5G
16:02 ч.
Honor 60 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Nord 2 5G
24:55 ч.
Honor 60 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs Huawei Honor 60 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 122°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2 5G
81.6 дБ
Honor 60 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Typer-C
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если дисплей, автономность и корпус – то Huawei Honor 60 Pro.

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