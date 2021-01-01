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OnePlus Nord 2 5G против Huawei Nova 7

Ванплас Норд 2 5G
VS
Хуавей Нова 7
OnePlus Nord 2 5G
Huawei Nova 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.53-дюймового Huawei Nova 7, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (624 против 445 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei Nova 7
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
Nova 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Nord 2 5G +40%
624 нит
Nova 7
445 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 160.6 мм
Ширина 73.2 мм 74.3 мм
Толщина 8.3 мм 7.9 мм
Вес 189 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G
85.8%
Nova 7 +1%
86.3%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Хуавей Нова 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 3000 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G77 MP8
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G +20%
812
Nova 7
674
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G +9%
2792
Nova 7
2560
AnTuTu Benchmark 8
Nord 2 5G
н/д
Nova 7
415699

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 11.3 EMUI 10 + HMS

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord 2 5G
16:24 ч.
Nova 7
н/д
Время просмотра видео
Nord 2 5G
16:02 ч.
Nova 7
н/д
Время разговора (3G)
Nord 2 5G
24:55 ч.
Nova 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs Huawei Nova 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если камера и корпус – то Huawei Nova 7.

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