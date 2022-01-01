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OnePlus Nord 2 5G против Motorola Edge+ (2022)

Ванплас Норд 2 5G
VS
Моторола Эдж+ (2022)
OnePlus Nord 2 5G
Motorola Edge+ (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.7-дюймового Motorola Edge+ (2022), который имеет процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • На 28% лучшая автономность (102 vs 80 часов)
Причины выбрать Motorola Edge+ (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (688 против 639 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
Edge+ (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 128.2% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Nord 2 5G
639 нит
Edge+ (2022) +8%
688 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 163.06 мм
Ширина 73.2 мм 75.95 мм
Толщина 8.3 мм 8.79 мм
Вес 189 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G
85.8%
Edge+ (2022) +2%
87.4%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Моторола Эдж+ (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 730
Частота GPU 850 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G
816
Edge+ (2022) +48%
1207
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G
2795
Edge+ (2022) +32%
3692
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2 5G
667932
Edge+ (2022)
н/д
CPU 186770 -
GPU 232801 -
Memory 114516 -
UX 131863 -
Total score 667932 -
3DMark Wild Life Performance
Nord 2 5G
4171
Edge+ (2022)
н/д
Stability 66% -
Graphics test 24 FPS -
Graphics score 4171 -
PCMark 3.0 score 8512 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI OxygenOS 11.3 -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 0:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord 2 5G +35%
16:24 ч.
Edge+ (2022)
12:00 ч.
Время просмотра видео
Nord 2 5G
16:02 ч.
Edge+ (2022) +1%
16:12 ч.
Время разговора (3G)
Nord 2 5G +26%
24:55 ч.
Edge+ (2022)
19:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs Motorola Edge+ (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 60 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 10000 x 6000
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 0.6 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2 5G
81.6 дБ
Edge+ (2022)
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge+ (2022) более удачной покупкой.

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