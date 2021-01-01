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OnePlus Nord 2 5G против Motorola Moto G30

Ванплас Норд 2 5G
VS
Моторола Мото G30
OnePlus Nord 2 5G
Motorola Moto G30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (410 vs 269 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (644 против 470 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G30
  • На 28% лучшая автономность (131 vs 102 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
Moto G30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 128.2% 93.1%
ШИМ (PWM) 119 Гц 176 Гц
Время отклика 8 мс 57 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 835:1
Максимальная яркость
Nord 2 5G +37%
644 нит
Moto G30
470 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 165.2 мм
Ширина 73.2 мм 75.7 мм
Толщина 8.3 мм 9.1 мм
Вес 189 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G +3%
85.8%
Moto G30
83.1%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Моторола Мото G30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 3000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS - ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G +163%
815
Moto G30
310
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G +118%
2810
Moto G30
1287
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2 5G +180%
566327
Moto G30
202087
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11.3 -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 2:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord 2 5G +1%
16:24 ч.
Moto G30
16:05 ч.
Время просмотра видео
Nord 2 5G
16:02 ч.
Moto G30
16:09 ч.
Время разговора (3G)
Nord 2 5G
24:55 ч.
Moto G30 +89%
46:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs Motorola Moto G30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4520 x 3060
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord 2 5G
125
Moto G30
н/д
Качество видео
Nord 2 5G
105
Moto G30
н/д
Итоговая оценка камеры
Nord 2 5G
116
Moto G30
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2 5G
81.6 дБ
Moto G30 +1%
82.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2 5G более удачной покупкой.

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