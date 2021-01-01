OnePlus Nord 2 5G против Nokia XR20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.67-дюймового Nokia XR20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
- Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- На 8% выше максимальная яркость экрана (644 против 598 нит)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.3 мм уже
Причины выбрать Nokia XR20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
52
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|76.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|128.2%
|128.3%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|1163000 Гц
|Время отклика
|8 мс
|26 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1815:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|171.6 мм
|Ширина
|73.2 мм
|81.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|10.6 мм
|Вес
|189 граммов
|248 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Зеленый
|Серый, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Qualcomm Snapdragon 480 5G
|Макс. частота
|3000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 619
|Частота GPU
|850 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|-
|~46 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G +59%
815
513
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G +65%
2810
1700
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2 5G +77%
566327
320833
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|OxygenOS 11.3
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4630 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (98% за 30 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|0:31 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:24 ч.
Время просмотра видео
16:02 ч.
Время разговора (3G)
24:55 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (48 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
125
Качество видео
105
Итоговая оценка камеры
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2 5G более удачной покупкой.
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