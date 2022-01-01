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OnePlus Nord 2 5G против 10T 5G

Ванплас Норд 2 5G
VS
Ванплас 10T 5G
OnePlus Nord 2 5G
OnePlus 10T 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.7-дюймового OnePlus 10T 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10T 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (820 против 637 нит)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
10T 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 650 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 128.2% 99.6%
ШИМ (PWM) 119 Гц 360 Гц
Время отклика 8 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord 2 5G
637 нит
10T 5G +29%
820 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 163 мм
Ширина 73.2 мм 75.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.75 мм
Вес 189 граммов 203.5 грамма
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G
85.8%
10T 5G +2%
87.9%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Ванплас 10T 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 730
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G
820
10T 5G +61%
1322
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G
2801
10T 5G +40%
3914
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2 5G
670264
10T 5G +54%
1035028
CPU 186770 241313
GPU 232801 453999
Memory 114516 161980
UX 131863 169409
Total score 670264 1035028
3DMark Wild Life Performance
Nord 2 5G
4171
10T 5G
н/д
Stability 64% -
Graphics test 24 FPS -
Graphics score 4171 -
PCMark 3.0 score 8532 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI OxygenOS 12 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (68% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 0:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:29 ч. 11:17 ч.
Просмотр видео 13:49 ч. 16:57 ч.
Игры 05:27 ч. 05:37 ч.
Режим ожидания 94 ч. 97 ч.
Общая автономность
Nord 2 5G
32:08 ч.
10T 5G +3%
33:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs OnePlus 10T 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord 2 5G
125
10T 5G
н/д
Качество видео
Nord 2 5G
105
10T 5G
н/д
Итоговая оценка камеры
Nord 2 5G
116
10T 5G
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2 5G
81.6 дБ
10T 5G +3%
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10T 5G более удачной покупкой.

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