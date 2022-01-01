OnePlus Nord 2 5G против 10T 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.7-дюймового OnePlus 10T 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 10T 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 29% выше максимальная яркость экрана (820 против 637 нит)
- Смартфон на 1 год новее
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.1:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|650 нит
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|87.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|128.2%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|360 Гц
|Время отклика
|8 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|163 мм
|Ширина
|73.2 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.75 мм
|Вес
|189 граммов
|203.5 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP54
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Зеленый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 730
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|8, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|186770
|241313
|GPU
|232801
|453999
|Memory
|114516
|161980
|UX
|131863
|169409
|Total score
|670264
|1035028
|Stability
|64%
|-
|Graphics test
|24 FPS
|-
|Graphics score
|4171
|-
|PCMark 3.0 score
|8532
|-
Рейтинг производительности AnTuTu (#147 и #19)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|OxygenOS 12
|OxygenOS 12.1
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|150 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (98% за 30 минут)
|Да (68% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:31 ч.
|0:19 ч.
|Веб-серфинг
|12:29 ч.
|11:17 ч.
|Просмотр видео
|13:49 ч.
|16:57 ч.
|Игры
|05:27 ч.
|05:37 ч.
|Режим ожидания
|94 ч.
|97 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10T 5G более удачной покупкой.
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