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OnePlus Nord 2 5G против OnePlus 7T

Ванплас Норд 2 5G
VS
Ванплас 7Т
OnePlus Nord 2 5G
OnePlus 7T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3800 мАч
  • На 13% лучшая автономность (102 vs 90 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 812 и 735 баллов
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (732 против 624 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
OnePlus 7T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 86.74%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 357 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord 2 5G
624 нит
OnePlus 7T +17%
732 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 160.9 мм
Ширина 73.2 мм 74.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 189 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G
85.8%
OnePlus 7T +1%
86.74%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Ванплас 7Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 3000 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 640
Частота GPU 850 МГц 627 МГц
FLOPS - ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G +10%
812
OnePlus 7T
735
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G
2792
OnePlus 7T
2781
AnTuTu Benchmark 7
Nord 2 5G
н/д
OnePlus 7T
360115
AnTuTu Benchmark 8
Nord 2 5G
н/д
OnePlus 7T
477574

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI OxygenOS 11.3 OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки - 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord 2 5G +34%
16:24 ч.
OnePlus 7T
12:11 ч.
Время просмотра видео
Nord 2 5G
16:02 ч.
OnePlus 7T +13%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Nord 2 5G
24:55 ч.
OnePlus 7T +20%
29:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord 2 5G
н/д
OnePlus 7T
122
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Nord 2 5G
н/д
OnePlus 7T
114

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2 5G
н/д
OnePlus 7T
85.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте OnePlus 7T, а если автономность и коммуникации – то OnePlus Nord 2 5G.

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