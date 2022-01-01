OnePlus Nord 2T против Apple iPhone 12 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
- Комплектуется на 2273 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2227 мАч
- На 1.03" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 24% лучшая автономность (30:41 vs 24:46 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
- На 16% выше плотность пикселей (476 vs 410 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 9 мм уже
- На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1603 и 944 баллов
- Весит на 55 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
75
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
77
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.43 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|193 Гц
|-
|Время отклика
|15 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|131.5 мм
|Ширина
|73.2 мм
|64.2 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.4 мм
|Вес
|190 граммов
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1300
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|3000 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Apple GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
944
iPhone 12 mini +70%
1603
Geekbench 5 (многоядерный)
3220
iPhone 12 mini +30%
4183
|CPU
|175579
|190074
|GPU
|245229
|284641
|Memory
|114842
|94157
|UX
|131394
|126265
|Total score
|669742
|701703
|Stability
|64%
|69%
|Graphics test
|27 FPS
|46 FPS
|Graphics score
|4603
|7687
|PCMark 3.0 score
|9955
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16)
|Оболочка UI
|OxygenOS 12.1
|-
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|2227 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 13 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
|1:29 ч.
|Веб-серфинг
|11:12 ч.
|09:23 ч.
|Просмотр видео
|14:15 ч.
|09:46 ч.
|Игры
|04:36 ч.
|04:56 ч.
|Режим ожидания
|93 ч.
|78 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.25
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX503 (Exmor-RS CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
132
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте OnePlus Nord 2T, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 12 mini.
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