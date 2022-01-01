Главная > Сравнение смартфонов > Nord 2T vs iPhone 12 mini – что лучше выбрать?

OnePlus Nord 2T против Apple iPhone 12 mini

Ванплас Норд 2Т
VS
Эпл Айфон 12 мини
OnePlus Nord 2T
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Комплектуется на 2273 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2227 мАч
  • На 1.03" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 24% лучшая автономность (30:41 vs 24:46 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • На 16% выше плотность пикселей (476 vs 410 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9 мм уже
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1603 и 944 баллов
  • Весит на 55 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2T
vs
iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 -
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 193 Гц -
Время отклика 15 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord 2T +2%
642 нит
iPhone 12 mini
627 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 131.5 мм
Ширина 73.2 мм 64.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.4 мм
Вес 190 граммов 135 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2T +1%
85.7%
iPhone 12 mini
85.1%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2Т и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Apple GPU
Частота GPU 850 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2T
944
iPhone 12 mini +70%
1603
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2T
3220
iPhone 12 mini +30%
4183
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2T
669742
iPhone 12 mini +5%
701703
CPU 175579 190074
GPU 245229 284641
Memory 114842 94157
UX 131394 126265
Total score 669742 701703
3DMark Wild Life Performance
Nord 2T
4603
iPhone 12 mini +67%
7687
Stability 64% 69%
Graphics test 27 FPS 46 FPS
Graphics score 4603 7687
PCMark 3.0 score 9955 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI OxygenOS 12.1 -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:12 ч. 09:23 ч.
Просмотр видео 14:15 ч. 09:46 ч.
Игры 04:36 ч. 04:56 ч.
Режим ожидания 93 ч. 78 ч.
Общая автономность
Nord 2T +24%
30:41 ч.
iPhone 12 mini
24:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2T vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.25
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX503 (Exmor-RS CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4290 x 2800
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2T
87.4 дБ
iPhone 12 mini
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте OnePlus Nord 2T, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 12 mini.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord 2T против OnePlus Nord 2 5G
2. OnePlus Nord 2T против OnePlus 9RT
3. OnePlus Nord 2T против Google Pixel 6a
4. OnePlus Nord 2T против OnePlus 10R
5. OnePlus Nord 2T против OnePlus Ace
6. Apple iPhone 12 mini против Apple iPhone 14 Pro
7. Apple iPhone 12 mini против Apple iPhone 11
8. Apple iPhone 12 mini против Apple iPhone X
9. Apple iPhone 12 mini против Apple iPhone 13 mini
10. Apple iPhone 12 mini против Google Pixel 6a

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры