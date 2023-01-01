Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 57 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.