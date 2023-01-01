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OnePlus Nord 2T против Google Pixel 6 Pro

Ванплас Норд 2Т
VS
Гугл Пиксель 6 Про
OnePlus Nord 2T
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • На 16% лучшая автономность (31:29 vs 27:15 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (858 против 631 нит)
  • На 25% выше плотность пикселей (512 vs 410 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Комплектуется на 503 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2T
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 98.5%
ШИМ (PWM) 193 Гц 360 Гц
Время отклика 15 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord 2T
631 нит
Pixel 6 Pro +36%
858 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 163.9 мм
Ширина 73.2 мм 75.9 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2T
85.7%
Pixel 6 Pro +4%
88.8%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2Т и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Google Tensor
Макс. частота 3000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G78 MP20
Частота GPU 850 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2T
815
Pixel 6 Pro +27%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2T
2798
Pixel 6 Pro +1%
2818
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2T
679000
Pixel 6 Pro +13%
768051
CPU 177715 199110
GPU 247492 299002
Memory 121942 119211
UX 135961 161867
Total score 679000 768051
3DMark Wild Life Performance
Nord 2T
4616
Pixel 6 Pro +35%
6218
Пиковая температура корпуса 47.9 °C 40.4 °C
Stability 99% 55%
Graphics test 27 FPS 37 FPS
Graphics score 4616 6218
PCMark 3.0
Nord 2T
9841
Pixel 6 Pro +16%
11395
Web score 7292 8592
Video editing 5386 6853
Photo editing 19456 17681
Data manipulation 8930 11132
Writing score 13905 16338
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI OxygenOS 13 Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:48 ч. 08:47 ч.
Просмотр видео 14:15 ч. 12:29 ч.
Игры 05:15 ч. 04:43 ч.
Режим ожидания 93 ч. 93 ч.
Общая автономность
Nord 2T +16%
31:29 ч.
Pixel 6 Pro
27:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2T vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.25
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2880
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2T +3%
87.4 дБ
Pixel 6 Pro
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 Pro более удачной покупкой.

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