OnePlus Nord 2T против Google Pixel 6a
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 0.33" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Google Pixel 6a
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1009 и 937 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|83%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|193 Гц
|-
|Время отклика
|15 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|152.2 мм
|Ширина
|73.2 мм
|71.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.9 мм
|Вес
|190 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1300
|Google Tensor
|Макс. частота
|3000 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|-
|848 МГц
|FLOPS
|-
|~2171 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|153860
|-
|GPU
|231063
|-
|Memory
|107033
|-
|UX
|112525
|-
|Total score
|599507
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|OxygenOS 12.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4410 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте OnePlus Nord 2T, а если корпус – то Google Pixel 6a.
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