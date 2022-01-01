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OnePlus Nord 2T против Google Pixel 6a

Ванплас Норд 2Т
VS
Гугл Пиксель 6а
OnePlus Nord 2T
Google Pixel 6a

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1009 и 937 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2T
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 193 Гц -
Время отклика 15 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Nord 2T
568 нит
Pixel 6a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 152.2 мм
Ширина 73.2 мм 71.8 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2T +3%
85.7%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2Т и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Google Tensor
Макс. частота 3000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G78 MP20
Частота GPU - 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2T
937
Pixel 6a +8%
1009
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2T +10%
3165
Pixel 6a
2876
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2T
599507
Pixel 6a
н/д
CPU 153860 -
GPU 231063 -
Memory 107033 -
UX 112525 -
Total score 599507 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI OxygenOS 12.1 Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да
Время полной зарядки 0:36 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2T vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2T
87.4 дБ
Pixel 6a
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте OnePlus Nord 2T, а если корпус – то Google Pixel 6a.

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