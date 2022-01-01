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OnePlus Nord 2T против Motorola Edge 30

Ванплас Норд 2Т
VS
Моторола Эдж 30
OnePlus Nord 2T
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4020 мАч
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (594 против 497 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 935 и 822 баллов
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Весит на 35 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2T
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Nord 2T +20%
594 нит
Edge 30
497 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 159.38 мм
Ширина 73.2 мм 74.23 мм
Толщина 8.2 мм 6.79 мм
Вес 190 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2T
85.7%
Edge 30 +1%
86.2%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2Т и Моторола Эдж 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2T +14%
935
Edge 30
822
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2T +36%
3187
Edge 30
2347
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2T
603617
Edge 30
н/д
CPU 153860 -
GPU 231063 -
Memory 107033 -
UX 112525 -
Total score 603617 -
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI OxygenOS 12.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4020 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2T vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.4 f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Motorola Edge 30, а если производительность, программное обеспечение, автономность и звук – то OnePlus Nord 2T.

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