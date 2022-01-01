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OnePlus Nord 2T против OnePlus 9

Ванплас Норд 2Т
VS
Ванплас 9
OnePlus Nord 2T
OnePlus 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2022 года OnePlus Nord 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.55-дюймового OnePlus 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus 9
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (819 против 572 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1122 и 941 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2T
vs
OnePlus 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 98.9%
ШИМ (PWM) 193 Гц 323 Гц
Время отклика 15 мс 13 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord 2T
572 нит
OnePlus 9 +43%
819 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 160 мм
Ширина 73.2 мм 74.2 мм
Толщина 8.2 мм 8.7 мм
Вес 190 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Фиолетовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2T
85.7%
OnePlus 9 +2%
87.6%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2Т и Ванплас 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 660
Частота GPU - 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2T
941
OnePlus 9 +19%
1122
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2T
3183
OnePlus 9 +13%
3604
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2T
677034
OnePlus 9 +15%
776887
CPU 182063 202158
GPU 244873 310774
Memory 119023 132787
UX 135566 133480
Total score 677034 776887
3DMark Wild Life Performance
Nord 2T
4603
OnePlus 9 +25%
5762
Stability 64% 55%
Graphics test 27 FPS 34 FPS
Graphics score 4603 5762
PCMark 3.0 score 10074 12131
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI OxygenOS 12.1 Oxygen OS 12
Размер системы из коробки 16 ГБ 35 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (100% за 29 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч. 0:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:27 ч.
Просмотр видео - 12:25 ч.
Игры - 04:06 ч.
Режим ожидания - 92 ч.
Общая автономность
Nord 2T
н/д
OnePlus 9
28:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2T vs OnePlus 9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 140°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord 2T
н/д
OnePlus 9
123
Качество видео
Nord 2T
н/д
OnePlus 9
104
Итоговая оценка камеры
Nord 2T
н/д
OnePlus 9
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2T +5%
87.4 дБ
OnePlus 9
83 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте OnePlus 9, а если камера и корпус – то OnePlus Nord 2T.

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