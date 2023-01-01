OnePlus Nord 3 против Huawei Mate 60
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июля 2023 года OnePlus Nord 3 с экраном 6.74" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.69-дюймового Huawei Mate 60, который имеет процессор Huawei Kirin 9000S и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord 3
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 66W)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9000
Причины выбрать Huawei Mate 60
- Камера имеет оптический зум 5x
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 3840 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.74 дюймов
|6.69 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|1212 x 2616 пикселей
|Соотношение сторон
|20.1:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|431 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1450 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|366 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|161.4 мм
|Ширина
|75.1 мм
|76 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.95 мм
|Вес
|193.5 грамма
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|Huawei Kirin 9000S
|Макс. частота
|3050 МГц
|2620 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP10
|-
|GPU-ядер
|960
|-
|Частота GPU
|848 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~1632 Гфлопс
|-
Бенчмарки
|CPU
|256481
|-
|GPU
|385188
|-
|Memory
|177993
|-
|UX
|184752
|-
|Total score
|1008186
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8, 16 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|OxygenOS 13.1
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4750 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 15 минут)
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
|0:31 ч.
|Веб-серфинг
|11:28 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:55 ч.
|-
|Игры
|05:20 ч.
|-
|Режим ожидания
|93 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|19
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Июль 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Mate 60, а если производительность и звук – то OnePlus Nord 3.
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