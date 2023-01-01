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OnePlus Nord 3 против Huawei Mate 60

79 из 100
OnePlus Nord 3
VS
84 из 100
Huawei Mate 60
OnePlus Nord 3
Huawei Mate 60

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июля 2023 года OnePlus Nord 3 с экраном 6.74" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.69-дюймового Huawei Mate 60, который имеет процессор Huawei Kirin 9000S и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 3
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 66W)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9000
Причины выбрать Huawei Mate 60
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Nord 3
92
Mate 60
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Nord 3
75
Mate 60
91
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Nord 3
78*
Mate 60
66
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Nord 3
57
Mate 60
91*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nord 3
79
Mate 60
84*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Nord 3
79
Mate 60
87
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nord 3
79*
Mate 60
84*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 3
vs
Mate 60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.74 дюймов 6.69 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1212 x 2616 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 19.5:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 431 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
ШИМ (PWM) 366 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord 3
1115 нит
Mate 60
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 161.4 мм
Ширина 75.1 мм 76 мм
Толщина 8.1 мм 7.95 мм
Вес 193.5 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 3
89.5%
Mate 60
89.8%

Производительность

Тестируем OnePlus Nord 3 и Huawei Mate 60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Huawei Kirin 9000S
Макс. частота 3050 МГц 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Mali-G710 MP10 -
GPU-ядер 960 -
Частота GPU 848 МГц 750 МГц
FLOPS ~1632 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 3
н/д
Mate 60
919
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 3
н/д
Mate 60
2905
AnTuTu Benchmark 9
Nord 3
1008186
Mate 60
н/д
CPU 256481 -
GPU 385188 -
Memory 177993 -
UX 184752 -
Total score 1008186 -
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1 -

Батарея

Объем 5000 мАч 4750 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. -
Просмотр видео 16:55 ч. -
Игры 05:20 ч. -
Режим ожидания 93 ч. -
Общая автономность
Nord 3
32:48 ч.
Mate 60
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 3 vs Huawei Mate 60
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4160 x 3120
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 18 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 19 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 3
78.9 дБ
Mate 60
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Mate 60, а если производительность и звук – то OnePlus Nord 3.

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