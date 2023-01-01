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OnePlus Nord 3 против Motorola Edge 40

77 из 100
OnePlus Nord 3
VS
74 из 100
Motorola Edge 40
OnePlus Nord 3
Motorola Edge 40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июля 2023 года OnePlus Nord 3 с экраном 6.74" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 3
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (1125 против 1044 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 12% выше плотность пикселей (451 vs 402 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 68W)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9000
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 26.5 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Nord 3
92
Edge 40
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Nord 3
70
Edge 40
78
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Nord 3
78
Edge 40
58
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Nord 3
77
Edge 40
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nord 3
78
Edge 40
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Nord 3
79
Edge 40
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nord 3
77
Edge 40
74
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 3
vs
Edge 40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.74 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord 3 +8%
1125 нит
Edge 40
1044 нит

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 158.43 мм
Ширина 75.1 мм 71.99 мм
Толщина 8.1 мм 7.49 мм
Вес 193.5 грамма 167 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 3
89.5%
Edge 40 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем OnePlus Nord 3 и Motorola Edge 40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 3050 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G710 MP10 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~1648 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 3
н/д
Edge 40
803
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 3
н/д
Edge 40
3329
AnTuTu Benchmark 9
Nord 3 +46%
1012005
Edge 40
694025
CPU 256481 -
GPU 385188 -
Memory 177993 -
UX 184752 -
Total score 1012005 694025
3DMark Wild Life Performance
Nord 3
н/д
Edge 40
4464
Stability - 98%
Graphics test - 26 FPS
Graphics score - 4464
Web score - 14036
Video editing - 7874
Photo editing - 46273
Data manipulation - 9547
Writing score - 18728
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1 My UX

Батарея

Объем 5000 мАч 4400 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Да (58% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:40 ч. 11:12 ч.
Просмотр видео 13:28 ч. 16:00 ч.
Игры 05:20 ч. 05:04 ч.
Режим ожидания 93 ч. 102 ч.
Общая автономность
Nord 3
31:56 ч.
Edge 40 +3%
32:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 3 vs Motorola Edge 40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение и автономность - выбирайте OnePlus Nord 3, а если камера – то Motorola Edge 40.

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