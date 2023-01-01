Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июля 2023 года OnePlus Nord 3 с экраном 6.74" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.