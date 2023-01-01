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OnePlus Nord 3 против Nord 2T

77 из 100
OnePlus Nord 3
VS
68 из 100
OnePlus Nord 2T
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июля 2023 года OnePlus Nord 3 с экраном 6.74" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 77% выше максимальная яркость экрана (1125 против 636 нит)
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 10% выше плотность пикселей (451 vs 410 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Nord 3
92
Nord 2T
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Nord 3
70
Nord 2T
75
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Nord 3
78
Nord 2T
54
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Nord 3
77
Nord 2T
51
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nord 3
78
Nord 2T
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Nord 3
79
Nord 2T
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nord 3
77
Nord 2T
68
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 3
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.74 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 193 Гц
Время отклика - 15 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord 3 +77%
1125 нит
Nord 2T
636 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 159.1 мм
Ширина 75.1 мм 73.2 мм
Толщина 8.1 мм 8.2 мм
Вес 193.5 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord 3 +4%
89.5%
Nord 2T
85.7%

Производительность

Тестируем OnePlus Nord 3 и OnePlus Nord 2T в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3050 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G710 MP10 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~1648 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 3
н/д
Nord 2T
825
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 3
н/д
Nord 2T
2834
AnTuTu Benchmark 9
Nord 3 +47%
1012005
Nord 2T
689172
CPU 256481 177715
GPU 385188 247492
Memory 177993 121942
UX 184752 135961
Total score 1012005 689172
3DMark Wild Life Performance
Nord 3
н/д
Nord 2T
4610
Пиковая температура корпуса - 47.9 °C
Stability - 99%
Graphics test - 27 FPS
Graphics score - 4610
Web score - 7292
Video editing - 5381
Photo editing - 19281
Data manipulation - 8931
Writing score - 13801
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI OxygenOS 13.1 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:40 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 13:28 ч. 14:15 ч.
Игры 05:20 ч. 05:15 ч.
Режим ожидания 93 ч. 93 ч.
Общая автономность
Nord 3 +1%
31:56 ч.
Nord 2T
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 3 vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.25
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 3
н/д
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Май 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 3 более удачной покупкой.

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