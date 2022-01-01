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OnePlus Nord CE 2 5G против Apple iPhone 13

Ванплас Норд CE 2 5G
VS
Эпл Айфон 13
OnePlus Nord CE 2 5G
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года OnePlus Nord CE 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
  • Комплектуется на 1273 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3227 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (838 против 598 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Стерео динамики
  • На 12% выше плотность пикселей (460 vs 409 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 2 5G
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.4% 129%
ШИМ (PWM) 354 Гц 609 Гц
Время отклика 8 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord CE 2 5G
598 нит
iPhone 13 +40%
838 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 146.7 мм
Ширина 73.2 мм 71.5 мм
Толщина 7.8 мм 7.65 мм
Вес 173 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 2 5G
84.9%
iPhone 13 +1%
86%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд CE 2 5G и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE 2 5G
716
iPhone 13 +142%
1731
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 2 5G
2163
iPhone 13 +116%
4678
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE 2 5G
409415
iPhone 13 +99%
812785
CPU 110169 219838
GPU 119142 329364
Memory 74661 121868
UX 104652 133943
Total score 409415 812785
3DMark Wild Life Performance
Nord CE 2 5G
2015
iPhone 13 +336%
8780
Stability 99% 79%
Graphics test 12 FPS 52 FPS
Graphics score 2015 8780
PCMark 3.0 score 7907 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.5)
Оболочка UI OxygenOS 11.3 -
Размер системы из коробки 21 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:11 ч.
Просмотр видео - 14:33 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Nord CE 2 5G
н/д
iPhone 13
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 2 5G vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 2 5G +6%
88.3 дБ
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Матовый чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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