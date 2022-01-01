OnePlus Nord CE 2 5G против Apple iPhone 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года OnePlus Nord CE 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
- Комплектуется на 1273 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3227 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.33" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 13
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 40% выше максимальная яркость экрана (838 против 598 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
- Стерео динамики
- На 12% выше плотность пикселей (460 vs 409 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
53
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|96.4%
|129%
|ШИМ (PWM)
|354 Гц
|609 Гц
|Время отклика
|8 мс
|7.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|146.7 мм
|Ширина
|73.2 мм
|71.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.65 мм
|Вес
|173 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Apple GPU
|Частота GPU
|900 МГц
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
716
iPhone 13 +142%
1731
Geekbench 5 (многоядерный)
2163
iPhone 13 +116%
4678
|CPU
|110169
|219838
|GPU
|119142
|329364
|Memory
|74661
|121868
|UX
|104652
|133943
|Total score
|409415
|812785
|Stability
|99%
|79%
|Graphics test
|12 FPS
|52 FPS
|Graphics score
|2015
|8780
|PCMark 3.0 score
|7907
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.5)
|Оболочка UI
|OxygenOS 11.3
|-
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3227 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:33 ч.
|1:46 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:11 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:33 ч.
|Игры
|-
|05:31 ч.
|Режим ожидания
|-
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
Качество видео
117
Итоговая оценка камеры
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Матовый чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.
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