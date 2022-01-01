OnePlus Nord CE 2 5G против ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года OnePlus Nord CE 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.26-дюймового ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 39 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
- Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 37% выше максимальная яркость экрана (591 против 430 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 65 Ватт
- Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900
Причины выбрать ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
- Весит на 13 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|80.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|96.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|354 Гц
|-
|Время отклика
|8 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|158.4 мм
|Ширина
|73.2 мм
|76.2 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|173 грамма
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Синий, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Qualcomm Snapdragon 632
|Макс. частота
|2400 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 509
|Частота GPU
|900 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|-
|~184 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
707
Geekbench 5 (многоядерный)
2139
|CPU
|134960
|38195
|GPU
|131050
|10078
|Memory
|91632
|21940
|UX
|119800
|16006
|Total score
|477159
|85499
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|12 FPS
|-
|Graphics score
|2019
|-
|PCMark 3.0 score
|7949
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|OxygenOS 11.3
|Zen UI 5.0
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|0:33 ч.
|2:35 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.351 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.499 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Матовый чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания (10 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord CE 2 5G более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1