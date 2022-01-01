Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года OnePlus Nord CE 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 5.99-дюймового ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.