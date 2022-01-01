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OnePlus Nord CE 2 5G против Google Pixel 6a

Ванплас Норд CE 2 5G
VS
Гугл Пиксель 6а
OnePlus Nord CE 2 5G
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года OnePlus Nord CE 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (880 против 596 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 2 5G
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.4% 96.9%
ШИМ (PWM) 354 Гц 240 Гц
Время отклика 8 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord CE 2 5G
596 нит
Pixel 6a +48%
880 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 152.2 мм
Ширина 73.2 мм 71.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.9 мм
Вес 173 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 2 5G +2%
84.9%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд CE 2 5G и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 Google Tensor
Макс. частота 2400 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G78 MP20
Частота GPU 900 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE 2 5G
717
Pixel 6a +47%
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 2 5G
2163
Pixel 6a +33%
2876
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE 2 5G
409403
Pixel 6a +86%
763181
CPU 110169 205089
GPU 119142 300481
Memory 74661 112230
UX 104652 143131
Total score 409403 763181
3DMark Wild Life Performance
Nord CE 2 5G
2018
Pixel 6a +200%
6051
Stability 99% 54%
Graphics test 12 FPS 36 FPS
Graphics score 2018 6051
PCMark 3.0 score 7945 9668
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI OxygenOS 11.3 Stock Android
Размер системы из коробки 21 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:03 ч.
Просмотр видео - 16:44 ч.
Игры - 06:15 ч.
Режим ожидания - 91 ч.
Общая автономность
Nord CE 2 5G
н/д
Pixel 6a
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 2 5G vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 114°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3840 x 2160
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 2 5G +1%
88.3 дБ
Pixel 6a
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Матовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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