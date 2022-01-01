OnePlus Nord CE 2 5G против Motorola Edge 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года OnePlus Nord CE 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
- Функция реверсивной зарядки
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 10% выше максимальная яркость экрана (653 против 596 нит)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
53
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
69
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|700 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|96.4%
|153.1%
|ШИМ (PWM)
|354 Гц
|252 Гц
|Время отклика
|8 мс
|7.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|163 мм
|Ширина
|73.2 мм
|76 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7 мм
|Вес
|173 грамма
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Серый, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 642L
|Частота GPU
|900 МГц
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
717
Edge 20 +6%
762
Geekbench 5 (многоядерный)
2163
Edge 20 +18%
2551
|CPU
|110169
|160048
|GPU
|119142
|161514
|Memory
|74661
|84798
|UX
|104652
|130096
|Total score
|409403
|537665
|Stability
|99%
|98%
|Graphics test
|12 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|2018
|2472
|PCMark 3.0 score
|7945
|13425
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|OxygenOS 11.3
|-
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Да (68% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:33 ч.
|1:01 ч.
|Веб-серфинг
|-
|08:28 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:35 ч.
|Игры
|-
|03:46 ч.
|Режим ожидания
|-
|89 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.3
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Матовый чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Motorola Edge 20, а если программное обеспечение, автономность и звук – то OnePlus Nord CE 2 5G.
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