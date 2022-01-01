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OnePlus Nord CE 2 5G против Motorola Moto G200

Ванплас Норд CE 2 5G
VS
Моторола Мото G200
OnePlus Nord CE 2 5G
Motorola Moto G200

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 февраля 2022 года OnePlus Nord CE 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.8-дюймового Motorola Moto G200, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Moto G200
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1103 и 717 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 2 5G
vs
Moto G200

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.43 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 460 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 560 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 86.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.4% -
ШИМ (PWM) 354 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord CE 2 5G +7%
596 нит
Moto G200
559 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 168.07 мм
Ширина 73.2 мм 75.53 мм
Толщина 7.8 мм 8.89 мм
Вес 173 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 2 5G
84.9%
Moto G200 +2%
86.5%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд CE 2 5G и Моторола Мото G200 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 2400 МГц 2995 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 660
Частота GPU 900 МГц 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE 2 5G
717
Moto G200 +54%
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 2 5G
2163
Moto G200 +54%
3323
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE 2 5G
409403
Moto G200 +103%
832442
CPU 110169 201529
GPU 119142 313795
Memory 74661 141822
UX 104652 168090
Total score 409403 832442
3DMark Wild Life Performance
Nord CE 2 5G
2018
Moto G200 +179%
5632
Stability 99% 82%
Graphics test 12 FPS 33 FPS
Graphics score 2018 5632
PCMark 3.0 score 7945 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11.3 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:25 ч.
Просмотр видео - 11:50 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Nord CE 2 5G
н/д
Moto G200
31:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 2 5G vs Motorola Moto G200
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 2 5G
88.3 дБ
Moto G200
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Матовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G200 более удачной покупкой.

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