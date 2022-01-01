Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 апреля 2022 года OnePlus Nord CE 2 Lite 5G с экраном 6.59" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.