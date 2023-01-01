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OnePlus Nord CE 3 Lite против Infinix Note 30 VIP

65 из 100
OnePlus Nord CE 3 Lite
VS
72 из 100
Infinix Note 30 VIP
OnePlus Nord CE 3 Lite
Infinix Note 30 VIP

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года OnePlus Nord CE 3 Lite с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Infinix Note 30 VIP, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 3 Lite
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Infinix Note 30 VIP
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 854 и 687 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 3 Lite
vs
Note 30 VIP

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.72 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 900 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.1% 87%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.6% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 20 мс -
Контрастность 1723:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord CE 3 Lite
654 нит
Note 30 VIP
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.5 мм 162.7 мм
Ширина 76 мм 75.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 195 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем OnePlus Nord CE 3 Lite и Infinix Note 30 VIP в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 8050
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 3 Lite
2051
Note 30 VIP +48%
3029
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE 3 Lite
405104
Note 30 VIP +65%
668457
CPU 122351 162635
GPU 101047 238399
Memory 71860 130695
UX 111973 139909
Total score 405104 668457
3DMark Wild Life Performance
Web score 6810 -
Video editing 3852 -
Photo editing 16996 -
Data manipulation 7957 -
Writing score 12804 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1 XOS 13
Размер системы из коробки 29 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 0:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 3 Lite vs Infinix Note 30 VIP
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.4 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 3 Lite
84.9 дБ
Note 30 VIP
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 30 VIP более удачной покупкой.

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