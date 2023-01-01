Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года OnePlus Nord CE 3 Lite с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.59-дюймового OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.