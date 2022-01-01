OnePlus Nord CE 5G против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2021 года OnePlus Nord CE 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
- Комплектуется на 1558 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2942 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 14% лучшая автономность (37:33 vs 33:02 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.33" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 26% выше плотность пикселей (410 vs 326 PPI)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
- Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- На 15% выше максимальная яркость экрана (695 против 606 нит)
- На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1111 и 638 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|91.6%
|100%
|ШИМ (PWM)
|373 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|3 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1920:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|150.9 мм
|Ширина
|73.5 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|170 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой, Серебристый, Черный
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|825 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
638
iPhone XR +74%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
1810
iPhone XR +22%
2215
|CPU
|116525
|136583
|GPU
|93346
|179228
|Memory
|70795
|77872
|UX
|103598
|103093
|Total score
|382511
|492815
|Stability
|99%
|68%
|Graphics test
|6 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|1116
|5261
|PCMark 3.0 score
|8352
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|OxygenOS 11
|15.4
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (67% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:03 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|12:33 ч.
|11:16 ч.
|Просмотр видео
|18:21 ч.
|12:45 ч.
|Игры
|05:37 ч.
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|120 ч.
|123 ч.
Рейтинг телефонов по автономности (#41 и #109)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Nord CE 5G +6%
109
103
Качество видео
89
iPhone XR +8%
96
Итоговая оценка камеры
Nord CE 5G +1%
102
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте OnePlus Nord CE 5G, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone XR.
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