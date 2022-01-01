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OnePlus Nord CE 5G против Apple iPhone XR

Ванплас Норд CE 5G
VS
Эпл Айфон XR
OnePlus Nord CE 5G
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2021 года OnePlus Nord CE 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
  • Комплектуется на 1558 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2942 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 14% лучшая автономность (37:33 vs 33:02 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 26% выше плотность пикселей (410 vs 326 PPI)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (695 против 606 нит)
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1111 и 638 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 5G
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% 100%
ШИМ (PWM) 373 Гц Не обнаружено
Время отклика 3 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
Nord CE 5G
606 нит
iPhone XR +15%
695 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 150.9 мм
Ширина 73.5 мм 75.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 170 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой, Серебристый, Черный Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 5G +7%
84.9%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд CE 5G и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Apple A12 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 825 МГц 1100 МГц
FLOPS - ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE 5G
638
iPhone XR +74%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 5G
1810
iPhone XR +22%
2215
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE 5G
382511
iPhone XR +29%
492815
CPU 116525 136583
GPU 93346 179228
Memory 70795 77872
UX 103598 103093
Total score 382511 492815
3DMark Wild Life Performance
Nord CE 5G
1116
iPhone XR +371%
5261
Stability 99% 68%
Graphics test 6 FPS 31 FPS
Graphics score 1116 5261
PCMark 3.0 score 8352 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI OxygenOS 11 15.4
Размер системы из коробки 22 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:33 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 18:21 ч. 12:45 ч.
Игры 05:37 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 120 ч. 123 ч.
Общая автономность
Nord CE 5G +14%
37:33 ч.
iPhone XR
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 5G vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3088 x 2316
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord CE 5G +6%
109
iPhone XR
103
Качество видео
Nord CE 5G
89
iPhone XR +8%
96
Итоговая оценка камеры
Nord CE 5G +1%
102
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 5G +3%
90.1 дБ
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте OnePlus Nord CE 5G, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone XR.

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