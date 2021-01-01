Главная > Сравнение смартфонов > Nord CE 5G vs Edge 20 – что лучше выбрать?

OnePlus Nord CE 5G против Motorola Edge 20

Ванплас Норд CE 5G
VS
Моторола Эдж 20
OnePlus Nord CE 5G
Motorola Edge 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2021 года OnePlus Nord CE 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 875 и 631 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 5G
vs
Edge 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% -
ШИМ (PWM) 373 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Nord CE 5G
600 нит
Edge 20
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 163 мм
Ширина 73.5 мм 76 мм
Толщина 7.9 мм 7 мм
Вес 170 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Голубой, Серебристый, Черный Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 5G
84.9%
Edge 20 +5%
89%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд CE 5G и Моторола Эдж 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 642L
Частота GPU 825 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE 5G
631
Edge 20 +39%
875
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 5G
1811
Edge 20 +21%
2192
AnTuTu Benchmark 8
Nord CE 5G
315460
Edge 20
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11 -
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:03 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord CE 5G
17:32 ч.
Edge 20
н/д
Время просмотра видео
Nord CE 5G
23:02 ч.
Edge 20
н/д
Время разговора (3G)
Nord CE 5G
32:13 ч.
Edge 20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 5G vs Motorola Edge 20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 12032 x 9204
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.3
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 5G
90.1 дБ
Edge 20
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 20 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord CE 5G и Apple iPhone 11
2. OnePlus Nord CE 5G и Xiaomi Redmi Note 10 Pro
3. OnePlus Nord CE 5G и Xiaomi Poco F3
4. OnePlus Nord CE 5G и OnePlus Nord 2 5G
5. OnePlus Nord CE 5G и OnePlus Nord
6. Motorola Edge 20 и OnePlus Nord 2 5G
7. Motorola Edge 20 и Motorola Moto G60

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры