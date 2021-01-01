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OnePlus Nord CE 5G против Motorola Moto G 5G

Ванплас Норд CE 5G
VS
Моторола Мото G 5G
OnePlus Nord CE 5G
Motorola Moto G 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2021 года OnePlus Nord CE 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.7-дюймового Motorola Moto G 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (598 против 483 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Motorola Moto G 5G
  • На 12% лучшая автономность (131 vs 117 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 5G
vs
Moto G 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% -
ШИМ (PWM) 373 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Nord CE 5G +24%
598 нит
Moto G 5G
483 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 166.1 мм
Ширина 73.5 мм 76.1 мм
Толщина 7.9 мм 9.9 мм
Вес 170 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Белый Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 5G
84.9%
Moto G 5G +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд CE 5G и Моторола Мото G 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE 5G
637
Moto G 5G +3%
654
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 5G
1793
Moto G 5G +9%
1956
AnTuTu Benchmark 8
Nord CE 5G +2%
316174
Moto G 5G
310358
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI OxygenOS 11 -
Размер системы из коробки 22 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да (36% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 2:11 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord CE 5G
17:32 ч.
Moto G 5G
17:37 ч.
Время просмотра видео
Nord CE 5G +19%
23:02 ч.
Moto G 5G
19:35 ч.
Время разговора (3G)
Nord CE 5G
32:13 ч.
Moto G 5G +34%
43:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 5G vs Motorola Moto G 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 112 микрон
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 5G +9%
90.1 дБ
Moto G 5G
82.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus Nord CE 5G. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, корпус и звук.

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