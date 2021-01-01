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OnePlus Nord CE 5G против OnePlus 6T

Ванплас Норд CE 5G
VS
Ванплас 6Т
OnePlus Nord CE 5G
OnePlus 6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2021 года OnePlus Nord CE 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 7650G, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 30% лучшая автономность (117 vs 90 часов)
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (618 против 456 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать OnePlus 6T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 5G
vs
OnePlus 6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.89%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord CE 5G +36%
618 нит
OnePlus 6T
456 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 157.5 мм
Ширина 73.5 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 170 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серебристый, Белый Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 5G
84.9%
OnePlus 6T +1%
85.89%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд CE 5G и Ванплас 6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7650G Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 630
Частота GPU 950 МГц 710 МГц
FLOPS - ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE 5G +23%
642
OnePlus 6T
524
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 5G
1827
OnePlus 6T +32%
2410
AnTuTu Benchmark 7
Nord CE 5G
н/д
OnePlus 6T
298475
AnTuTu Benchmark 8
Nord CE 5G +3%
319600
OnePlus 6T
309103

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 11 OxygenOS 10.3.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord CE 5G +44%
17:32 ч.
OnePlus 6T
12:04 ч.
Время просмотра видео
Nord CE 5G +49%
23:02 ч.
OnePlus 6T
15:40 ч.
Время разговора (3G)
Nord CE 5G +10%
32:13 ч.
OnePlus 6T
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 5G vs OnePlus 6T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 5G
н/д
OnePlus 6T
80.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.552 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.269 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord CE 5G более удачной покупкой.

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