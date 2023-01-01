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OnePlus Nord CE3 5G против Infinix Note 30 VIP

73 из 100
OnePlus Nord CE3 5G
VS
72 из 100
Infinix Note 30 VIP
OnePlus Nord CE3 5G
Infinix Note 30 VIP

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2023 года OnePlus Nord CE3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 782G, против 6.67-дюймового Infinix Note 30 VIP, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8050. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE3 5G
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 68W)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Note 30 VIP
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 854 и 775 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE3 5G
vs
Note 30 VIP

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость - 900 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 162.7 мм
Ширина 75.5 мм 75.9 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 184 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE3 5G +1%
87.9%
Note 30 VIP
87%

Производительность

Тестируем OnePlus Nord CE3 5G и Infinix Note 30 VIP в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 782G MediaTek Dimensity 8050
Макс. частота 2700 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G77 MC9
Частота GPU 490 МГц 850 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE3 5G
775
Note 30 VIP +10%
854
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE3 5G
2899
Note 30 VIP +4%
3029
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE3 5G
586027
Note 30 VIP +14%
668457
CPU - 162635
GPU - 238399
Memory - 130695
UX - 139909
Total score 586027 668457
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1 XOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка - Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (61% за 15 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE3 5G vs Infinix Note 30 VIP
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 112° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.4 -
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры, программное обеспечение и звук - выбирайте OnePlus Nord CE3 5G, а если производительность и корпус – то Infinix Note 30 VIP.

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