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OnePlus Nord CE3 5G против OnePlus 10R

73 из 100
OnePlus Nord CE3 5G
VS
73 из 100
OnePlus 10R
OnePlus Nord CE3 5G
OnePlus 10R

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2023 года OnePlus Nord CE3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 782G, против 6.7-дюймового OnePlus 10R, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE3 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 10R
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 998 и 783 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE3 5G
vs
OnePlus 10R

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 163.3 мм
Ширина 75.5 мм 75.5 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 184 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE3 5G
87.9%
OnePlus 10R
87.6%

Производительность

Тестируем OnePlus Nord CE3 5G и OnePlus 10R в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 782G MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2700 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G610 MC6
Частота GPU 490 МГц 860 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~1309 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord CE3 5G
783
OnePlus 10R +27%
998
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE3 5G
2924
OnePlus 10R +28%
3731
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE3 5G
591294
OnePlus 10R +34%
789772
CPU - 194198
GPU - 309422
Memory - 146279
UX - 136103
Total score 591294 789772
3DMark Wild Life Performance
Stability - 91%
Graphics test - 33 FPS
Graphics score - 5634
Web score - 10508
Video editing - 5235
Photo editing - 18497
Data manipulation - 10257
Writing score - 18867
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI OxygenOS 13.1 OxygenOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 15 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки - 0:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE3 5G vs OnePlus 10R
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Август 2023 года Май 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры, корпус и звук - выбирайте OnePlus Nord CE3 5G, а если производительность – то OnePlus 10R.

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