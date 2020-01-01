Главная > Сравнение смартфонов > Nord N10 vs iPhone 11 Pro – что лучше выбрать?

OnePlus Nord N10 против Apple iPhone 11 Pro

Ванплас Норд N10
OnePlus Nord N10
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N10 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • На 0.69" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1254 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3046 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 15% лучшая автономность (99 vs 86 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 82% выше максимальная яркость экрана (801 против 440 нит)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 13% выше плотность пикселей (458 vs 405 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N10
vs
iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.49 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 82.1%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 290 Гц
Время отклика - 7.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord N10
440 нит
iPhone 11 Pro +82%
801 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 144 мм
Ширина 74.7 мм 71.4 мм
Толщина 9 мм 8.1 мм
Вес 190 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nord N10 +1%
82.9%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N10 и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Apple A13 Bionic GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 600 МГц -
FLOPS ~273 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N10
599
iPhone 11 Pro +120%
1317
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N10
1816
iPhone 11 Pro +72%
3128
AnTuTu Benchmark 8
Nord N10
278335
iPhone 11 Pro +92%
535590

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI OxygenOS 10.5 -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N10 +16%
15:23 ч.
iPhone 11 Pro
13:15 ч.
Время просмотра видео
Nord N10
15:10 ч.
iPhone 11 Pro
15:14 ч.
Время разговора (3G)
Nord N10 +73%
29:43 ч.
iPhone 11 Pro
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N10 vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N10
н/д
iPhone 11 Pro
85 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Nord N10 и Redmi Note 8T
2. Nord N10 и Poco X3 NFC
3. Nord N10 и Pixel 4a
4. Nord N10 и Nord N100
5. iPhone 11 Pro и Mi 10 Pro
6. iPhone 11 Pro и Honor 20 Pro
7. iPhone 11 Pro и Galaxy S20 Plus
8. iPhone 11 Pro и Galaxy S20 Ultra
9. iPhone 11 Pro и iPhone X

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях