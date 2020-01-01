Главная > Сравнение смартфонов > Nord N10 vs iPhone 12 – что лучше выбрать?

OnePlus Nord N10 против Apple iPhone 12

Ванплас Норд N10
OnePlus Nord N10
VS
Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N10 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Комплектуется на 1485 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 2815 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 18% лучшая автономность (99 vs 84 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (627 против 440 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 14% выше плотность пикселей (460 vs 405 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N10
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.49 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 -
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord N10
440 нит
iPhone 12 +43%
627 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 146.7 мм
Ширина 74.7 мм 71.5 мм
Толщина 9 мм 7.4 мм
Вес 190 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nord N10
82.9%
iPhone 12 +4%
86%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N10 и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G Apple A14 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Lightning
Размер транзистора 11 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 610 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 600 МГц -
FLOPS ~273 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N10
599
iPhone 12 +167%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N10
1816
iPhone 12 +121%
4017
AnTuTu Benchmark 8
Nord N10
278335
iPhone 12 +107%
575785

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 14.1
Оболочка UI OxygenOS 10.5 -
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N10 +22%
15:23 ч.
iPhone 12
12:48 ч.
Время просмотра видео
Nord N10 +16%
15:10 ч.
iPhone 12
13:04 ч.
Время разговора (3G)
Nord N10 +53%
29:43 ч.
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N10 vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N10
н/д
iPhone 12
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Nord N10 vs Redmi Note 8T
2. Nord N10 vs Poco X3 NFC
3. Nord N10 vs Pixel 4a
4. Nord N10 vs Nord N100
5. iPhone 12 vs iPhone XR
6. iPhone 12 vs Galaxy S20
7. iPhone 12 vs Galaxy Note 20
8. iPhone 12 vs iPhone X
9. iPhone 12 vs iPhone SE (2020)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях