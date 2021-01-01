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OnePlus Nord N10 против Huawei Honor 30 Pro

Ванплас Норд N10
OnePlus Nord N10
VS
Хуавей Хонор 30 Про
Huawei Honor 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N10 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 74% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (598 против 440 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N10
vs
Honor 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.49 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 89.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% -
Время отклика 28 мс -
Контрастность 789:1 -
Максимальная яркость
Nord N10
440 нит
Honor 30 Pro +36%
598 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 160.3 мм
Ширина 74.7 мм 73.6 мм
Толщина 9 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord N10
82.9%
Honor 30 Pro +8%
89.8%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N10 и Хуавей Хонор 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2000 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619L Mali G76 MP16
Частота GPU - 700 МГц
FLOPS - ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N10
608
Honor 30 Pro +25%
759
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N10
1845
Honor 30 Pro +64%
3026
AnTuTu Benchmark 8
Nord N10
273840
Honor 30 Pro +74%
477684

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.5 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N10
15:23 ч.
Honor 30 Pro
н/д
Время просмотра видео
Nord N10
15:10 ч.
Honor 30 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Nord N10
29:43 ч.
Honor 30 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N10 vs Huawei Honor 30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N10
83.1 дБ
Honor 30 Pro
н/д

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 Pro более удачной покупкой.

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