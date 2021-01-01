Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N10 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.8-дюймового Motorola Moto G Stylus (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 678 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.