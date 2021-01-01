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OnePlus Nord N10 против Motorola Moto G Stylus (2021)

Ванплас Норд N10
VS
Моторола Мото G Stylus (2021)
OnePlus Nord N10
Motorola Moto G Stylus (2021)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N10 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.8-дюймового Motorola Moto G Stylus (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 678 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
Причины выбрать Motorola Moto G Stylus (2021)
  • На 0.31" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N10
vs
Moto G Stylus (2021)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.49 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 84.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% -
Время отклика 28 мс -
Контрастность 789:1 -
Максимальная яркость
Nord N10
440 нит
Moto G Stylus (2021) +1%
443 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 169.8 мм
Ширина 74.7 мм 77.9 мм
Толщина 9 мм 9 мм
Вес 190 граммов 213 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nord N10
82.9%
Moto G Stylus (2021) +2%
84.8%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N10 и Моторола Мото G Stylus (2021) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G Qualcomm Snapdragon 678
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619L Adreno 612
Частота GPU - 800 МГц
FLOPS - ~354 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Nord N10 +23%
277340
Moto G Stylus (2021)
225693

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.5 -
Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 0:52 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N10
15:23 ч.
Moto G Stylus (2021)
н/д
Время просмотра видео
Nord N10
15:10 ч.
Moto G Stylus (2021)
н/д
Время разговора (3G)
Nord N10
29:43 ч.
Moto G Stylus (2021)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N10 vs Motorola Moto G Stylus (2021)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N10
83.3 дБ
Moto G Stylus (2021)
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 1.01 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.43 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord N10 более удачной покупкой.

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