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OnePlus Nord N10 против Nokia X100

Ванплас Норд N10
VS
Нокиа X100
OnePlus Nord N10
Nokia X100

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N10 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.67-дюймового Nokia X100, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Nokia X100
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N10
vs
Nokia X100

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.49 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 78.6%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% -
Время отклика 28 мс -
Контрастность 789:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord N10
452 нит
Nokia X100
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 171.44 мм
Ширина 74.7 мм 79.7 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 190 граммов 217 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nord N10 +5%
82.9%
Nokia X100
78.6%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N10 и Нокиа X100 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619L Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 825 МГц
FLOPS - ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N10 +21%
613
Nokia X100
506
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N10 +13%
1868
Nokia X100
1653
AnTuTu Benchmark 9
Nord N10 +16%
332669
Nokia X100
287919
CPU 110882 -
GPU 69327 -
Memory 60759 -
UX 89742 -
Total score 332669 287919
3DMark Wild Life Performance
Nord N10
811
Nokia X100
н/д
Stability 99% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 811 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 10.5 -
Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4470 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:52 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:32 ч. -
Просмотр видео 13:26 ч. -
Игры 05:05 ч. -
Режим ожидания 118 ч. -
Общая автономность
Nord N10
34:13 ч.
Nokia X100
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N10 vs Nokia X100
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N10
83.3 дБ
Nokia X100
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте OnePlus Nord N10, а если программное обеспечение – то Nokia X100.

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