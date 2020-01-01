OnePlus Nord N10 против OnePlus 8T
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N10 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.55-дюймового OnePlus 8T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord N10
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 8T
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 81% выше максимальная яркость экрана (796 против 440 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 865
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
93
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
87
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.49 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|87%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|458 Гц
|Время отклика
|-
|13 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163 мм
|160.7 мм
|Ширина
|74.7 мм
|74.1 мм
|Толщина
|9 мм
|8.4 мм
|Вес
|190 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Зеленый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 690 5G
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2000 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|11 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 650
|Частота GPU
|600 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
599
OnePlus 8T +46%
877
Geekbench 5 (многоядерный)
1816
OnePlus 8T +73%
3137
AnTuTu Benchmark 8
278335
OnePlus 8T +110%
584776
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu (#154 и #12)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 11
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.5
|OxygenOS 11
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Да (94% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:52 ч.
|0:37 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N10 +16%
15:23 ч.
13:18 ч.
Время просмотра видео
15:10 ч.
OnePlus 8T +6%
16:03 ч.
Время разговора (3G)
29:43 ч.
OnePlus 8T +4%
30:52 ч.
Рейтинг автономности смартфонов (#64 и #79)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|18
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8T более удачной покупкой.
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