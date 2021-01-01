Главная > Сравнение смартфонов > Nord N100 vs OnePlus 5T – что лучше выбрать?

OnePlus Nord N100 против OnePlus 5T

Ванплас Норд N100
OnePlus Nord N100
VS
Ванплас 5Т
OnePlus 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N100 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.01-дюймового OnePlus 5T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N100
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать OnePlus 5T
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 269 PPI)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 388 и 251 баллов
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N100
vs
OnePlus 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.52 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 79.88%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.6% -
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика 35 мс 4.8 мс
Контрастность 1354:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord N100 +5%
453 нит
OnePlus 5T
432 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 156.1 мм
Ширина 75.1 мм 75 мм
Толщина 8.5 мм 7.3 мм
Вес 188 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nord N100 +4%
82.9%
OnePlus 5T
79.88%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N100 и Ванплас 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 1800 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 540
Частота GPU 600 МГц 710 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N100
251
OnePlus 5T +55%
388
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N100
1233
OnePlus 5T +36%
1674
AnTuTu Benchmark 8
Nord N100
146209
OnePlus 5T +91%
279924

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.5 OxygenOS 9.0.4
Размер системы из коробки 16 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Dash Charge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:13 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N100
н/д
OnePlus 5T
10:09 ч.
Время просмотра видео
Nord N100
н/д
OnePlus 5T
16:49 ч.
Время разговора (3G)
Nord N100
н/д
OnePlus 5T
22:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N100 vs OnePlus 5T
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 20 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N100 +6%
90 дБ
OnePlus 5T
85.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Ноябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг 1.68 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.04 Вт/кг 1.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и звук - выбирайте OnePlus Nord N100, а если производительность – то OnePlus 5T.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Nord N100 и Galaxy A51
2. Nord N100 и Oppo A53
3. Nord N100 и OnePlus 8T
4. Nord N100 и Pixel 4a
5. OnePlus 5T и iPhone 11
6. OnePlus 5T и 8 Pro
7. OnePlus 5T и OnePlus 7
8. OnePlus 5T и OnePlus 7T
9. OnePlus 5T и Pocophone F1

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях