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OnePlus Nord N100 против OnePlus 7T

Ванплас Норд N100
OnePlus Nord N100
VS
Ванплас 7Т
OnePlus 7T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N100 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N100
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 269 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (743 против 454 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855 Plus
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N100
vs
OnePlus 7T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.52 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 86.74%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.6% 99.6%
ШИМ (PWM) - 357 Гц
Время отклика 35 мс 6 мс
Контрастность 1354:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord N100
454 нит
OnePlus 7T +64%
743 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 160.9 мм
Ширина 75.1 мм 74.5 мм
Толщина 8.5 мм 8.1 мм
Вес 188 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord N100
82.9%
OnePlus 7T +5%
86.74%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N100 и Ванплас 7Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 1800 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 640
Частота GPU 600 МГц 627 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N100
253
OnePlus 7T +192%
740
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N100
1237
OnePlus 7T +124%
2767
AnTuTu Benchmark 8
Nord N100
146213
OnePlus 7T +224%
473221

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.5 OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки 16 ГБ 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Время полной зарядки - 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N100
н/д
OnePlus 7T
12:11 ч.
Время просмотра видео
Nord N100
н/д
OnePlus 7T
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Nord N100
н/д
OnePlus 7T
29:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N100 vs OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord N100
н/д
OnePlus 7T
122
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Nord N100
н/д
OnePlus 7T
114

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N100 +5%
89.4 дБ
OnePlus 7T
84.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.04 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T более удачной покупкой.

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