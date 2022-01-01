Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2020 года OnePlus Nord N100 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.