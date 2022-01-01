Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2022 года OnePlus Nord N20 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.