Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2022 года OnePlus Nord N20 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.6-дюймового Motorola Moto G Power (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.