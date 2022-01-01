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Oneplus Nord N20 5G против Motorola Moto G60

Ванплас Nord N20 5G
VS
Моторола Мото G60
Oneplus Nord N20 5G
Motorola Moto G60

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2022 года Oneplus Nord N20 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.8-дюймового Motorola Moto G60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oneplus Nord N20 5G
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (642 против 449 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 674 и 544 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G60
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N20 5G
vs
Moto G60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Максимальная яркость
Nord N20 5G +43%
642 нит
Moto G60
449 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 169.6 мм
Ширина 73.1 мм 75.6 мм
Толщина 9 мм 9.8 мм
Вес - 225 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Серый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nord N20 5G
85.5%
Moto G60
85.3%

Производительность

Тестируем Ванплас Nord N20 5G и Моторола Мото G60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 618
Частота GPU 840 МГц 810 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N20 5G +24%
674
Moto G60
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N20 5G +8%
1933
Moto G60
1785
AnTuTu Benchmark 9
Nord N20 5G +15%
379681
Moto G60
330711
CPU - 91314
GPU - 97530
Memory - 52272
UX - 90459
Total score 379681 330711
3DMark Wild Life Performance
Nord N20 5G
н/д
Moto G60
1116
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1116
PCMark 3.0 score - 9119
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11 -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:08 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:02 ч. -
Просмотр видео 17:20 ч. -
Игры 05:37 ч. -
Режим ожидания 117 ч. -
Общая автономность
Nord N20 5G
37:10 ч.
Moto G60
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oneplus Nord N20 5G vs Motorola Moto G60
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото - 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Да
LTE Cat* - 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 20 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Oneplus Nord N20 5G, а если автономность – то Motorola Moto G60.

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