Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2022 года OnePlus Nord N20 SE с экраном 6.56" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.8-дюймового Motorola Moto G Stylus (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.