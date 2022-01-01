Главная > Сравнение смартфонов > Nord N20 SE vs One 5G Ace – что лучше выбрать?

OnePlus Nord N20 SE против Motorola One 5G Ace

Ванплас Норд N20 SE
VS
Моторола Мото One 5G Ace
OnePlus Nord N20 SE
Motorola One 5G Ace

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2022 года OnePlus Nord N20 SE с экраном 6.56" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.7-дюймового Motorola One 5G Ace, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Nord N20 SE были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N20 SE
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Стерео динамики
Причины выбрать Motorola One 5G Ace
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 269 PPI)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 3.6 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 653 и 180 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N20 SE
vs
One 5G Ace

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.56 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 85.7%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 166.1 мм
Ширина 75 мм 76.1 мм
Толщина 8 мм 9.9 мм
Вес - 212 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Градиентный Серебристый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nord N20 SE
84.2%
One 5G Ace +2%
85.7%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N20 SE и Моторола Мото One 5G Ace в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 619
Частота GPU 680 МГц 825 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N20 SE
180
One 5G Ace +263%
653
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N20 SE
689
One 5G Ace +186%
1971
AnTuTu Benchmark 9
Nord N20 SE
110325
One 5G Ace +242%
377096
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10
Оболочка UI OxygenOS 12.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 34 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N20 SE vs Motorola One 5G Ace
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт - Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Август 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola One 5G Ace более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A32 5G или OnePlus Nord N20 SE
2. Oppo Realme GT Master Edition или OnePlus Nord N20 SE
3. Samsung Galaxy A53 5G или OnePlus Nord N20 SE
4. OnePlus Nord N200 5G или OnePlus Nord N20 SE
5. Motorola Moto G Stylus (2022) или OnePlus Nord N20 SE
6. Samsung Galaxy A03s или Motorola One 5G Ace
7. Samsung Galaxy A13 5G или Motorola One 5G Ace
8. Motorola Moto G Stylus (2021) или Motorola One 5G Ace
9. Motorola G Pure или Motorola One 5G Ace

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры