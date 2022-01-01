OnePlus Nord N200 5G против Motorola G Pure
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года OnePlus Nord N200 5G с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Motorola G Pure, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 51% выше плотность пикселей (406 vs 269 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Motorola G Pure
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.49 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|406 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|80.6%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|167.4 мм
|Ширина
|74.9 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.8 мм
|Вес
|189 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480
|MediaTek Helio G25
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|825 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~468 Гфлопс
|~41.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N200 5G +253%
508
144
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N200 5G +144%
1598
655
|CPU
|95405
|-
|GPU
|65526
|-
|Memory
|49913
|-
|UX
|73615
|-
|Total score
|283095
|97821
|PCMark 3.0 score
|7082
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|OxygenOS 11
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 53 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.1
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|13
|4
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord N200 5G более удачной покупкой.
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