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OnePlus Nord N200 5G против Motorola G Pure

Ванплас Норд N200 5G
VS
Моторола G Pure
OnePlus Nord N200 5G
Motorola G Pure

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года OnePlus Nord N200 5G с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Motorola G Pure, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше плотность пикселей (406 vs 269 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Motorola G Pure
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N200 5G
vs
G Pure

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD TFT LCD
Размер 6.49 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 80.6%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Nord N200 5G
546 нит
G Pure
546 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 167.4 мм
Ширина 74.9 мм 75.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.8 мм
Вес 189 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nord N200 5G +3%
83.2%
G Pure
80.6%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N200 5G и Моторола G Pure в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 825 МГц 650 МГц
FLOPS ~468 Гфлопс ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N200 5G +253%
508
G Pure
144
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N200 5G +144%
1598
G Pure
655
AnTuTu Benchmark 9
Nord N200 5G +189%
283095
G Pure
97821
CPU 95405 -
GPU 65526 -
Memory 49913 -
UX 73615 -
Total score 283095 97821
3DMark Wild Life Performance
Nord N200 5G
970
G Pure
н/д
PCMark 3.0 score 7082 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11 Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 53 минут) Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N200 5G vs Motorola G Pure
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 2560 x 1960
Апертура f/2.1 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord N200 5G более удачной покупкой.

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