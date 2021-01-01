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OnePlus Nord N200 5G против OnePlus 6T

Ванплас Норд N200 5G
VS
Ванплас 6Т
OnePlus Nord N200 5G
OnePlus 6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года OnePlus Nord N200 5G с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 6T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N200 5G
vs
OnePlus 6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD Super AMOLED
Размер 6.49 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 85.89%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nord N200 5G
н/д
OnePlus 6T
456 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 157.5 мм
Ширина 74.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 189 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord N200 5G
83.2%
OnePlus 6T +3%
85.89%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд N200 5G и Ванплас 6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 630
Частота GPU 825 МГц 710 МГц
FLOPS - ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N200 5G
514
OnePlus 6T +2%
524
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N200 5G
1615
OnePlus 6T +49%
2410
AnTuTu Benchmark 7
Nord N200 5G
н/д
OnePlus 6T
298475
AnTuTu Benchmark 8
Nord N200 5G
н/д
OnePlus 6T
309103

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 11 OxygenOS 10.3.1
Размер системы из коробки 16 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 53 минут) Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:15 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nord N200 5G
н/д
OnePlus 6T
12:04 ч.
Время просмотра видео
Nord N200 5G
н/д
OnePlus 6T
15:40 ч.
Время разговора (3G)
Nord N200 5G
н/д
OnePlus 6T
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N200 5G vs OnePlus 6T
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N200 5G
н/д
OnePlus 6T
80.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.552 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.269 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте OnePlus Nord N200 5G, а если производительность, камера и корпус – то OnePlus 6T.

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