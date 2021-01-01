Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года OnePlus Nord N200 5G с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7650G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.