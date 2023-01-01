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OnePlus Nord N30 5G против Infinix Note 30 Pro

66 из 100
OnePlus Nord N30 5G
VS
66 из 100
Infinix Note 30 Pro
OnePlus Nord N30 5G
Infinix Note 30 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2023 года OnePlus Nord N30 5G с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Infinix Note 30 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G99. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord N30 5G
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 693 и 559 баллов
Причины выбрать Infinix Note 30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 50W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord N30 5G
vs
Note 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.72 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 900 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.1% 86.9%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.6% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 20 мс -
Контрастность 1723:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord N30 5G
676 нит
Note 30 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.5 мм 162.72 мм
Ширина 76 мм 75.95 мм
Толщина 8.3 мм 8.12 мм
Вес 195 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nord N30 5G
87.1%
Note 30 Pro
86.9%

Производительность

Тестируем OnePlus Nord N30 5G и Infinix Note 30 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord N30 5G +24%
693
Note 30 Pro
559
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord N30 5G +13%
2044
Note 30 Pro
1807
AnTuTu Benchmark 9
Nord N30 5G +6%
409952
Note 30 Pro
386950
CPU - 103808
GPU - 85200
Memory - 88860
UX - 106593
Total score 409952 386950
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 46.4 °C -
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1237
Web score - 10200
Video editing - 6487
Photo editing - 26084
Data manipulation - 7586
Writing score - 13307
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1 XOS 12.6
Размер системы из коробки 29 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 50 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (73% за 30 минут) Да (80% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 0:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:37 ч. -
Просмотр видео 14:00 ч. -
Игры 04:58 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Nord N30 5G
34:43 ч.
Note 30 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord N30 5G vs Infinix Note 30 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord N30 5G
84.9 дБ
Note 30 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 50 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение и звук - выбирайте OnePlus Nord N30 5G, а если дисплей, автономность и корпус – то Infinix Note 30 Pro.

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